Бывший тренер Рыбакиной Вуков отстранен от работы в женском туре (Крейг Шапиро)

Экс-тренер Елены Рыбакиной Стефано Вуков отстранен от работы в WTA -туре, пишет журналист Крейг Шапиро.

«Интересно. Рыбакина снялась с турнира, и ходят слухи, что Вукова отстранили от работы в туре», – твитнул Шапиро.

Спустя несколько часов он опубликовал еще один пост: «Прямо сейчас надежные источники рассказали мне, что Вуков исключен из официального списка тренеров WTA. Это означает отстранение».