Бывший тренер Рыбакиной Вуков отстранен от работы в женском туре (Крейг Шапиро)
Экс-тренер Елены Рыбакиной Стефано Вуков отстранен от работы в WTA-туре, пишет журналист Крейг Шапиро.
«Интересно. Рыбакина снялась с турнира, и ходят слухи, что Вукова отстранили от работы в туре», – твитнул Шапиро.
Спустя несколько часов он опубликовал еще один пост: «Прямо сейчас надежные источники рассказали мне, что Вуков исключен из официального списка тренеров WTA. Это означает отстранение».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @Cshaptennispod
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