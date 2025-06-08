Синнер после поражения в финале «Ролан Гаррос»: «Счастлив, что получилось показывать такой уровень игры на турнире, но сейчас мне больно»

Янник Синнер поделился эмоциями после поражения в финале «Ролан Гаррос».

Первая ракетка мира проиграл Карлосу Алькарасу – 6:4, 7:6(4), 4:6, 6:7(3), 6:7(2-10). В четвертом сете у итальянца был тройной матчбол.

– Счастлив, что получилось показывать такой уровень игры на турнире, но сейчас мне больно. Мы правда играли на высоком уровне, но результат финала очень болезненный.

– Что было в вашей голове после четвертого сета и после матча?

– Весьма очевидно, разве нет? Перед пятым сетом я пытался обнулить все, не думать об упущенных шансах. Я продолжал бороться, не давал Карлосу ничего просто так. Разница в чувствах в том, что перед пятым сетом еще все можно было изменить, а после матча уже нет такого шанса.

– Вы до этого проигрывали все матчи, которые длилились дольше четырех часов.

– Невозможно сравнивать этот матч с предыдущими. Физически я был в порядке, мы до конца играли на высочайшем уровне. Другие игроки тоже проигрывали такие матчи, теперь это случилось со мной.

Я не так много думал о том, что это именно финал, просто старался подготовиться к матчу с Карлосом. Ощущал, что я лучше готов, чем к финалу в Риме. Мой уровень вырос с той игры.

Я готовился к «Ролан Гаррос» только на одном турнире, но все равно получилось неплохо. Стараюсь не смотреть только на негативную сторону – если так делать, можно никогда и не вернуться.

– Вы проигрывали Новаку Джоковичу с 2:0 по сетам на «Уимблдоне». Как матчи отличаются по ощущениям?

– Это совсем разные моменты моей карьеры. Тогда Новак поднял свой уровень, и я чувствовал, что у меня нет шансов. Сейчас я вел с брейками, у меня были матчболы, на 6:5 в пятом сете тоже были шансы, – передает слова Синнера корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.