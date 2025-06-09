Рейтинг WTA. Швентек выпала из топ-5, Буассон поднялась на 296 позиций

Обновился рейтинг WTA.

По итогам «Ролан Гаррос » Ига Швентек выпала из топ-5 рейтинга, не защитив титул. Полуфиналистка Лоис Буассон поднялась на 296 позиций.

PIF WTA Rankings

Положение на 9 июня 2025