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Рейтинг WTA. Швентек выпала из топ-5, Буассон поднялась на 296 позиций

Обновился рейтинг WTA.

По итогам «Ролан Гаррос» Ига Швентек выпала из топ-5 рейтинга, не защитив титул. Полуфиналистка Лоис Буассон поднялась на 296 позиций. 

PIF WTA Rankings

Положение на 9 июня 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 11553
2 (2) Коко Гауфф (США) 8083
3 (3) Джессика Пегула (США) 6483
4 (4) Жасмин Паолини (Италия) 4805
5 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4668
6 (6) Мирра Андреева (Россия) 4636
7 (5) Ига Швентек (Польша) 4618
8 (8) Мэдисон Киз (США) 4484
9 (10) Паула Бадоса (Испания) 3684
10 (9) Эмма Наварро (США) 3649
12 (12) Диана Шнайдер (Россия) 3108
13 (14) Элина Свитолина (Украина) 3035
18 (18) Людмила Самсонова (Россия) 2390
19 (20) Екатерина Александрова (Россия) 2378
28 (28) Анна Калинская (Россия) 1657
39 (46) Вероника Кудерметова (Россия) 1307
40 (37) Анастасия Потапова (Россия) 1299
56 (50) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1052
58 (70) Хейли Баптист (США) 1046
62 (58) Полина Кудерметова (Россия) 998
65 (361) Лоис Буассон (Франция) 951
70 (62) Анна Блинкова (Россия) 907
83 (86) Камилла Рахимова (Россия) 786
99 (102) Эрика Андреева (Россия) 702
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: wtatennis.com
logoАрина Соболенко
logoКоко Гауфф
logoДжессика Пегула
logoЖасмин Паолини
logoЦиньвэнь Чжэн
logoМирра Андреева
logoИга Швентек
logoПаула Бадоса
logoМэдисон Киз
logoЭлина Свитолина
logoДиана Шнайдер
logoЭмма Наварро
logoАнна Калинская
logoАнастасия Потапова
logoВероника Кудерметова
logoЛюдмила Самсонова
logoЕкатерина Александрова
logoАнастасия Павлюченкова
logoПолина Кудерметова
logoЛоис Буассон
logoАнна Блинкова
logoЭрика Андреева
logoКамилла Рахимова
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