Рейтинг WTA. Швентек выпала из топ-5, Буассон поднялась на 296 позиций
Обновился рейтинг WTA.
По итогам «Ролан Гаррос» Ига Швентек выпала из топ-5 рейтинга, не защитив титул. Полуфиналистка Лоис Буассон поднялась на 296 позиций.
Положение на 9 июня 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|11553
|2 (2)
|Коко Гауфф (США)
|8083
|3 (3)
|Джессика Пегула (США)
|6483
|4 (4)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4805
|5 (7)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4668
|6 (6)
|Мирра Андреева (Россия)
|4636
|7 (5)
|Ига Швентек (Польша)
|4618
|8 (8)
|Мэдисон Киз (США)
|4484
|9 (10)
|Паула Бадоса (Испания)
|3684
|10 (9)
|Эмма Наварро (США)
|3649
|12 (12)
|Диана Шнайдер (Россия)
|3108
|13 (14)
|Элина Свитолина (Украина)
|3035
|18 (18)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2390
|19 (20)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2378
|28 (28)
|Анна Калинская (Россия)
|1657
|39 (46)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1307
|40 (37)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1299
|56 (50)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1052
|58 (70)
|Хейли Баптист (США)
|1046
|62 (58)
|Полина Кудерметова (Россия)
|998
|65 (361)
|Лоис Буассон (Франция)
|951
|70 (62)
|Анна Блинкова (Россия)
|907
|83 (86)
|Камилла Рахимова (Россия)
|786
|99 (102)
|Эрика Андреева (Россия)
|702
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: wtatennis.com
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