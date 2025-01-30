Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
Элина Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке.
Анна Блинкова прошла Свитолину во втором круге в Линце (6:4, 6:4) и впервые с июня 2024-го пробилась в четвертьфинал уровня основного тура.
Это первое поражение Свитолиной от представительницы России за три года. В январе 2022-го в Аделаиде украинка уступила Анастасии Гасановой, а после этого выиграла у россиянок восемь матчей подряд.
На Australian Open Свитолина cказала, что в матчах с россиянками у нее «есть дополнительная мотивация».
Опубликовала: Любовь Энина
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