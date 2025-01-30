Элина Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке.

Анна Блинкова прошла Свитолину во втором круге в Линце (6:4, 6:4) и впервые с июня 2024-го пробилась в четвертьфинал уровня основного тура.

Это первое поражение Свитолиной от представительницы России за три года. В январе 2022-го в Аделаиде украинка уступила Анастасии Гасановой , а после этого выиграла у россиянок восемь матчей подряд.

На Australian Open Свитолина cказала , что в матчах с россиянками у нее «есть дополнительная мотивация».