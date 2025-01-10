Сетка Australian Open-2025
12 января стартует Australian Open.
Действующие чемпионы – Янник Синнер и Арина Соболенко.
Мужская сетка
Женская сетка
Опубликовала: Любовь Энина
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