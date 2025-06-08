Синнер о финале «Ролан Гаррос» против Алькараса: «Такие матчи наверняка вносят вклад в развитие тенниса – но я был бы счастливее, если бы закончил его с тем большим трофеем»

Янник Синнер прокомментировал финал «Ролан Гаррос» против Карлоса Алькараса.

Итальянец проиграл со счетом 6:4, 7:6(4), 4:6, 6:7(3), 6:7(2-10), упустив тройной матчбол в третьем сете. Матч длился 5 часов 29 минут.

– Каково вам ощущать себя участником одного из величайших матчей в истории? Такие проводили Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, до них – Бьорн Борг, Джон Макинрой и другие.

– Каждое такое противостояние отличается, теннис отличается. Сейчас мяч летит быстрее, игра другая, сравнивать трудно. Я играл с Новаком и Рафой Надалем на «Шлемах», с Роджером на «Шлеме» – к сожалению, нет.

Такие матчи наверняка вносят вклад в развитие тенниса, в движение тенниса вперед. Так что я рад, что поучаствовал в таком матче, но был бы счастливее, если бы закончил его с тем большим трофеем, – цитирует слова Синнера на пресс-конференции корреспондент Спортса ’’ Андрей Васильев.