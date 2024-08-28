Рыбакина о расставании с тренером: «Не хочу вдаваться в подробности. Это было общее решение – разойтись»

Елена Рыбакина прокомментировала расставание с тренером

Она прекратила работу со Стефано Вуковым перед US Open. В первом круге она в двух сетах обыграла Дестани Айяву.

– Конечно, все по-другому. Мы же работали вместе пять лет.

Но у меня все равно есть поддержка от Юрия Щукина, мы с ним обсуждаем тактику и все остальное. Так что я была готова к матчу.

– Почему вы решились на такой шаг прямо перед US Open?

– Не хочу вдаваться в подробности. Это было общее решение – разойтись.

– Хотелось найти новый голос или просто каких-то перемен?

– Я вам сообщу, если ситуация с тренером изменится...

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