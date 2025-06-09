Роджер Федерер: «Сегодня в Париже было три победителя: Карлос, Янник и красивый теннис»

Роджер Федерер прокомментировал финал «Ролан Гаррос».

В решающем матче Карлос Алькарас отыграл три матчбола у Янника Синнера – 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(10-2).

«Сегодня в Париже было три победителя: Карлос, Янник и красивый теннис. Вот это матч!» – написал 20-кратный чемпион «Больших шлемов».

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