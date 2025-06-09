Рейтинг ATP. Джокович вернулся в топ-5, Пол – в топ-10, Бублик – в топ-50, Циципас выпал из топ-25
Обновился рейтинг ATP.
По итогам «Ролан Гаррос» Томми Пол вернулся в топ-10, а Каспер Рууд из нее выбыл.
Новак Джокович вернулся в топ-5.
Стефанос Циципас выпал из топ-25.
Положение на 9 июня 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|10880
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8850
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|6385
|4 (5)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|4800
|5 (6)
|Новак Джокович (Сербия)
|4630
|6 (7)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|4560
|7 (4)
|Тэйлор Фриц (США)
|4485
|8 (11)
|Томми Пол (США)
|3510
|9 (10)
|Хольгер Руне (Дания)
|3440
|10 (9)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3285
|11 (11)
|Даниил Медведев (Россия)
|3100
|15 (15)
|Андрей Рублев (Россия)
|2920
|16 (8)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|2905
|24 (24)
|Карен Хачанов (Россия)
|2010
|26 (20)
|Стефанос Циципас (Греция)
|1920
|43 (62)
|Александр Бублик (Казахстан)
|1265
|75 (72)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|816
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: atptour.com
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