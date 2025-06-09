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Рейтинг ATP. Джокович вернулся в топ-5, Пол – в топ-10, Бублик – в топ-50, Циципас выпал из топ-25

Обновился рейтинг ATP.

По итогам «Ролан Гаррос» Томми Пол вернулся в топ-10, а Каспер Рууд из нее выбыл. 

Новак Джокович вернулся в топ-5. 

Стефанос Циципас выпал из топ-25. 

PIF ATP Rankings

Положение на 9 июня 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 10880
2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8850
3 (3) Александр Зверев (Германия) 6385
4 (5) Джек Дрэйпер (Великобритания) 4800
5 (6) Новак Джокович (Сербия) 4630
6 (7) Лоренцо Музетти (Италия) 4560
7 (4) Тэйлор Фриц (США) 4485
8 (11) Томми Пол (США) 3510
9 (10) Хольгер Руне (Дания) 3440
10 (9) Алекс де Минаур (Австралия) 3285
11 (11) Даниил Медведев (Россия) 3100
15 (15) Андрей Рублев (Россия) 2920
16 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 2905
24 (24) Карен Хачанов (Россия) 2010
26 (20) Стефанос Циципас (Греция) 1920
43 (62) Александр Бублик (Казахстан) 1265
75 (72) Роман Сафиуллин (Россия) 816
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: atptour.com
logoРолан Гаррос
logoАлександр Зверев
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoНовак Джокович
logoДжек Дрэйпер
logoТэйлор Фриц
logoЛоренцо Музетти
logoТомми Пол
logoДаниил Медведев
logoХольгер Руне
logoАлекс де Минаур
logoАндрей Рублев
logoКарен Хачанов
logoКаспер Рууд
logoСтефанос Циципас
logoАлександр Бублик
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