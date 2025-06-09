Рейтинг ATP. Джокович вернулся в топ-5, Пол – в топ-10, Бублик – в топ-50, Циципас выпал из топ-25

Обновился рейтинг ATP.

По итогам «Ролан Гаррос » Томми Пол вернулся в топ-10, а Каспер Рууд из нее выбыл.

Новак Джокович вернулся в топ-5.

Стефанос Циципас выпал из топ-25.

PIF ATP Rankings

Положение на 9 июня 2025