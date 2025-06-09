Алькарас о том, можно ли сравнить его финал с Синнером на «Ролан Гаррос» с противостоянием Надаля и Федерера: «Не знаю, был ли наш уровень таким же, это людям решать»

Карлос Алькарас оценил финал «Ролан Гаррос» против Янника Синнера.

За 5 часов 29 минут испанец победил первую ракетку мира – 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(10-2). В четвертом сете он отыграл тройной матчбол при счете 3:5.

– В этом матче было все. Очень плохие моменты, очень хорошие моменты. Я счастлив тому, как смог со всем справиться. Вернуться с 0:2 по сетам – не было лучше момента, чтобы это сделать, чем в финале «Большого шлема».

– Об этом матче будут говорить примерно так же, как о противостоянии Борга с Макинроем с 80-е и Федерера с Надалем в 2008-м.

– Не знаю, был ли наш уровень таким же, это людям решать. Те игры – величайшие в истории тенниса. Изнутри я не могу оценить, насколько это правда.

– Начало выглядело совсем не похожим на великий матч, вы проигрывали в два сета и брейк. Что вы сделали, чтобы это изменить?

– Я продолжал сражаться. Все шло в пользу Янника, он не ошибался, выигрывал очки, попадал в линии, все летело в корт. Я чувствовал, что у него получается все. Мне ничего не оставалось, кроме как сражаться.

Несколько уголков на трибунах были особенно громкими, особенно поддерживали меня. Честно говоря, без них я бы не справился и не смог совершить этот камбэк, – приводит слова Алькараса на пресс-конференции корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.