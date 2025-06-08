Алькарас о том, где набьет татуировку после второй победы на «Ролан Гаррос»: «Надо спросить у отца»

Карлос Алькарас ответил на вопрос о татуировке после победы на «Ролан Гаррос».

Он защитил титул, обыграв в финале Янника Синнера со счетом 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(10-2).

У испанца уже есть две татуировки в честь титула US Open – дата финала и совет дедушки. После первой победы на «Уимблдона» он набил клубнику, после первого титула «Ролан Гаррос» – Эйфелеву башню.

– Где будет ваша следующая татуировка?

– Ну... Надо спросить у отца, – сказал испанец в интервью на корте.