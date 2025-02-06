Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
Жасмин Паолини посетила матч Кубка Италии по футболу между «Миланом» и «Ромой».
«Россонери» дома обыграли римлян 3:1 и вышли в полуфинал.
«Классно провела время на «Сан-Сиро», я здесь впервые. «Милан», спасибо за теплый прием», – написала четвертая ракетка мира.
Миланский клуб вручил ей футболку с 10-м номером.
Изображение: instagram.com/stories/jasmine_paolini
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Паолини
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