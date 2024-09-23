Алькарас о том, что не показывал волнение в решающем матче Кубка Лэйвера: «Значит, я неплохой актер»
Карлос Алькарас скрывал эмоции в решающем матче Кубка Лэйвера.
Он ответил Григору Димитрову, который сказал, что испанец не выглядел напряженным.
Перед матчем Алькараса против Тэйлора Фрица сборная Европы уступала сборной Мира 10:11.
«Значит, я неплохой актер. Не буду врать, я нервничал. Саша [Зверев] здорово постарался, и пришло мое время сделать то же самое. Я должен был победить. После такого камбэка (с 4:8 по итогам второго дня – Sports) я должен был победить.
Я немного нервничал, но старался не показывать это Тэйлору. Мне кажется, я провел один из лучших своих матчей. Я старался успокоиться, максимально сосредоточиться на матче и играть как можно лучше».
«Можешь ####### со всей силы». Медведев тренировал Зверева – такое бывает раз в год!
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
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