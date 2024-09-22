«Алькарас победит, 100%». Зверев уверен в успехе сборной Европы в решающем матче Кубка Лэйвера
Александр Зверев считает, что Карлос Алькарас обыграет Тэйлора Фрица.
Испанец и американец играют друг с другом в решающем матче Кубка Лэйвера-2024.
– Карлос принесет победу сборной Европы?
– О да, 100%. Камон, на мой взгляд, он, наверное, лучший теннисист в мире. В этом году, когда его ничего не беспокоило, он показывал невероятный уровень тенниса. Он тот, кого сложнее всего обыграть, это точно. Я очень рад, что сейчас он в нашей команде (смеется).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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