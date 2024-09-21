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Федерер о том, как поменялся теннис: «Теперь от техники зависит меньше. С новыми технологиями ракеток и струн проблемы с ней можно решить»

Роджер Федерер рассказал, как изменился теннис.

«Лучшие игроки те, кто хорошо двигаются, и это заметно. Те, кто лучше всего готовы ментально, сильнее всего физически и те, кто быстрее всех.

И парни, и девушки бьют справа и слева все мощнее, становятся более бесстрашными, потому что понимают, что это того стоит. Теперь от техники зависит меньше. За последние 10, 15, 20 лет я часто обманывался, когда думал: «Я не уверен в этой технике»

Но с новыми технологиями ракеток и струн эти проблемы можно решить. Если сильно бьешь и хорошо держишь мяч, то в теннисе возможно все, если честно.

Юниоры обычно смотрят на лучших игроков мира, и если ты видишь, что все играют двуручным бэкхендом, то думаешь, что это путь вперед, даже если это может быть и не так. Я думаю, что для одноручного бэкхенда все еще есть место в современной игре. Конечно, с двуручным бэкхендом ты можешь гораздо больше бороться на приеме и в обороне, с одноручным бэкхендом в этих моментах играть сложнее».

Федерер добавил, что современному теннису «возможно, просто не хватает разнообразия»:

«Это потому, что в наши дни все играют двуручным бэкхендом и меньше используют резаные удары.

Но по большей части мне все еще нравится смотреть за теннисом. Он всегда будет в безопасности, потому что это прекрасный вид спорта. Игра там же, где она и была, только стала на ступеньку выше. Я всегда чувствую, что теннис продолжает расти».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Eurosport
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