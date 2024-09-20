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Федерер о завершении карьеры Надаля: «Будет целесообразно в какой-то момент принять решение. А потом можно просто расслабиться»

Роджер Федерер высказался о том, что Рафаэль Надаль снялся с Кубка Лэйвера.

«Я очень надеялся, что он все-таки сможет сыграть матч, но он сказал, что лучше не стоит и что он не готов.

Но он в порядке. Ему просто нужно решить, что делать дальше, и мне кажется, что сейчас именно об этом он и думает. Он сделал все для спорта. Было бы невероятно, если бы он смог провести еще один сезон, но ответить на этот вопрос может только сам Рафа.

В конце концов, будет целесообразно в какой-то момент принять решение [о завершении карьеры]. А потом можно просто расслабиться».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: dpa
logoРоджер Федерер
logoРафаэль Надаль
logoATP
logoКубок Лэйвера
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