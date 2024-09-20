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Роджер Федерер: «Джокович будет одним из фаворитов Australian Open наряду с Синнером и Алькарасом»

Роджер Федерер высказался о перспективах Новака Джоковича в 2025 году.

«Новак победил на Олимпиаде и отыграл, можно сказать, полный сезон: он не выбыл из-за травм, а сам решил играть меньше, и это нормально, когда становишься старше.

У него есть шансы в будущем. Я очень жду следующего «Шлема». Я считаю, что он точно будет одним из фаворитов наряду с Синнером и Алькарасом. Будет очень интересно последить за этим Australian Open».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: france24.com
logoРоджер Федерер
logoНовак Джокович
logoAustralian Open
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
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