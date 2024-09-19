Федерер о том, почему Зверев пока не выиграл ТБШ: «В решающие моменты он играет слишком пассивно»

Роджер Федерер ответил, чего Александру Звереву не хватает для победы на «Шлеме».

«Я не его тренер, поэтому могу говорить открыто. Я замечаю, что в решающие моменты он играет слишком пассивно. Он отлично обороняется, но я считаю, что для победы он должен сам идти вперед. Если получится, он сможет добиться успеха.

В матчах против лучших игроков мира нужно захватывать инициативу и атаковать. [В четвертьфинале US Open] против Фрица он этого не делал.

Ему не хватает совсем немного. Он выдающийся игрок с одним из лучших бэкхендов в туре. Но, чтобы выиграть турнир «Большого шлема», нужно верить в свои удары и играть агрессивнее. Нужно верить в этот подход. Каждой клеточкой тела чувствовать, что он единственно верный. Титул не придет просто так, тем более первый».