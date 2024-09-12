Карлос Алькарас: «Хотел почерпнуть что-то хорошее из поражений в США – это было очень трудно, но мне удалось»

Карлос Алькарас поделился настроем на групповой этап Кубка Дэвиса.

В среду Испания разгромила Чехию 3:0.

«Я хотел почерпнуть что-то хорошее из поражений в США (выбыл во втором круге в Цинциннати и на US Open – Sports) – это было очень трудно, но мне удалось.

Здесь стараюсь не повторять ошибок, связанных с уровнем игры и психологией. Быть более зрелым, понемногу прогрессировать. Я приехал на турнир заряженным и мотивированным. Постараюсь быть достойным №1 сборной Испании и выиграть как можно больше матчей».

Алькарас выиграл 2 «Шлема» в 2024-м. Так почему он в рейтинге ниже Зверева?