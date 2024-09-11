Карлос Алькарас: «Расписание в туре очень плотное  – иногда приходится пропускать турниры, которые я хотел бы сыграть»

Карлос Алькарас поделился эмоциями от выступления на Кубке Дэвиса.

Испанец победил Томаша Махача – 6:7(3), 6:1, (отказ). Чех снялся из-за судорог.

«Честно говоря, играть в Валенсии на Кубке Дэвиса – это что-то особенное.

В прошлом году я его пропустил. Как я уже много раз говорил, расписание в теннисе очень плотное – и турниров, которые я хотел бы сыграть, очень много. Но иногда приходится их пропускать. В прошлом году из-за этого меня не было на Кубке Дэвиса.

Но я очень рад, что в этом сезоне тут играю. Для меня это особенное чувство».

Думаю, [Махач] провел больше матчей, чем я, во время американской серии. У него были тяжелые матчи на US Open. А здесь другие условия, вообще все. Сложно адаптироваться.

После сложного первого сета я знал, что надо оставаться жестким, позитивным и играть длинные розыгрыши. Думаю, я довел его до предела, пока у него не начались физические проблемы. Я не хотел, чтобы все так закончилось, но рад, что принес очко Испании.