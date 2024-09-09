Алькарас выиграл 2 «Шлема» в 2024-м. Так почему он в рейтинге ниже Зверева?

После US Open Александр Зверев , проигравший в четвертьфинале, поднялся на вторую строчку рейтинга – наивысшую для себя. Он на 385 очков опережает Карлоса Алькараса , идущего третьим.

Но Алькарас в этом году выиграл «Ролан Гаррос» и «Уимблдон». Понятно, как он может стоять в рейтинге ниже Янника Синнера , забравшего Australian Open и US Open. Но как он оказался ниже Зверева?

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На самом деле ответ очень простой – Зверев намного больше играет.

Если посмотреть расклад, из чего состоит рейтинг Алькараса и Зверева, то в первую очередь бросается в глаза одна цифра: у немца в нем засчитаны результаты за 21 турнир, а у испанца – всего за 14 .

Сейчас у Зверева 7075 очков, а у Алькараса – 6690.

Теперь давайте пройдемся по категориям.

У обоих в рейтинге одинаковое количество очков за итоговый турнир ATP – по 400.

На «Больших шлемах» у Алькараса огромный отрыв – он выиграл 4450 очков. Зверев – 2700 .

Но дальше, на турнирах поскромнее, немец отыгрался. Во-первых, у него в зачете значатся восемь из девяти «Мастерсов» – и он на них выиграл 2490 очков . Алькарас за последние 52 недели провел всего шесть «Мастерсов», причем на двух вылетел в первом же матче. Поэтому, несмотря на титул в Индиан-Уэллс, с этой категории турниров он собрал всего 1510 очков .

Следующая категория – ATP 500. У топов в зачет максимум может пойти четыре турнира такого уровня. У Зверева квота выполнена полностью – четыре результата на 800 очков в сумме. У Алькараса в рейтинге всего два пятисотника, на которых он заработал 230 очков .

Еще есть такая категория как «Best of Other Countable Tournaments» – у топов туда обычно входят три результата с командного United Cup и турниров ATP 250. И, опять же, Зверев тут набрал по полной – 335 очков за United Cup, 250 за титул в Чэнду, 100 за полуфинал в Лос-Кабос. В сумме – 685 .

У Алькараса эта категория почти пустая – есть только 100 очков за полуфинал в Буэнос-Айресе.

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Если посмотреть только на очки, заработанные в этом сезоне, то Зверев тоже обходит Алькараса – правда, всего на 105 очков.

В этом году немец провел 17 турниров, где разыгрывались очки. Алькарас – всего 11.

И тут интересно сравнить обоих с Янником Синнером. Который провел 12 турниров, но обходит Алькараса и Зверева почти на 3000 очков. Потому что на этих турнирах он только три раза проиграл раньше полуфинала.

Эта стабильность и делает его безоговорочным лидером мужского тенниса .

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Получается, что готовность пропускать турниры, чтобы поберечь здоровье и выйти на пик к «Большим шлемам», помогла Алькарасу взять два титула. Но при этом ударила по нему в рейтинге.

Будет ли его это волновать? Вряд ли. Есть ощущение, что сейчас для него любая строчка, кроме первой, примерно одинаковая.

Великий сезон Янника Синнера – в цифрах

Фото: Gettyimages.ru /Luke Hales, Clive Brunskill