Алькарас выиграл 2 «Шлема» в 2024-м. Так почему он в рейтинге ниже Зверева?
После US Open Александр Зверев, проигравший в четвертьфинале, поднялся на вторую строчку рейтинга – наивысшую для себя. Он на 385 очков опережает Карлоса Алькараса, идущего третьим.
Но Алькарас в этом году выиграл «Ролан Гаррос» и «Уимблдон». Понятно, как он может стоять в рейтинге ниже Янника Синнера, забравшего Australian Open и US Open. Но как он оказался ниже Зверева?
***
На самом деле ответ очень простой – Зверев намного больше играет.
Если посмотреть расклад, из чего состоит рейтинг Алькараса и Зверева, то в первую очередь бросается в глаза одна цифра: у немца в нем засчитаны результаты за 21 турнир, а у испанца – всего за 14.
Сейчас у Зверева 7075 очков, а у Алькараса – 6690.
Теперь давайте пройдемся по категориям.
У обоих в рейтинге одинаковое количество очков за итоговый турнир ATP – по 400.
На «Больших шлемах» у Алькараса огромный отрыв – он выиграл 4450 очков. Зверев – 2700.
Но дальше, на турнирах поскромнее, немец отыгрался. Во-первых, у него в зачете значатся восемь из девяти «Мастерсов» – и он на них выиграл 2490 очков. Алькарас за последние 52 недели провел всего шесть «Мастерсов», причем на двух вылетел в первом же матче. Поэтому, несмотря на титул в Индиан-Уэллс, с этой категории турниров он собрал всего 1510 очков.
Следующая категория – ATP 500. У топов в зачет максимум может пойти четыре турнира такого уровня. У Зверева квота выполнена полностью – четыре результата на 800 очков в сумме. У Алькараса в рейтинге всего два пятисотника, на которых он заработал 230 очков.
Еще есть такая категория как «Best of Other Countable Tournaments» – у топов туда обычно входят три результата с командного United Cup и турниров ATP 250. И, опять же, Зверев тут набрал по полной – 335 очков за United Cup, 250 за титул в Чэнду, 100 за полуфинал в Лос-Кабос. В сумме – 685.
У Алькараса эта категория почти пустая – есть только 100 очков за полуфинал в Буэнос-Айресе.
***
Если посмотреть только на очки, заработанные в этом сезоне, то Зверев тоже обходит Алькараса – правда, всего на 105 очков.
В этом году немец провел 17 турниров, где разыгрывались очки. Алькарас – всего 11.
И тут интересно сравнить обоих с Янником Синнером. Который провел 12 турниров, но обходит Алькараса и Зверева почти на 3000 очков. Потому что на этих турнирах он только три раза проиграл раньше полуфинала.
Эта стабильность и делает его безоговорочным лидером мужского тенниса.
***
Получается, что готовность пропускать турниры, чтобы поберечь здоровье и выйти на пик к «Большим шлемам», помогла Алькарасу взять два титула. Но при этом ударила по нему в рейтинге.
Будет ли его это волновать? Вряд ли. Есть ощущение, что сейчас для него любая строчка, кроме первой, примерно одинаковая.
Великий сезон Янника Синнера – в цифрах
Фото: Gettyimages.ru/Luke Hales, Clive Brunskill