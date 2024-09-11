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  • Давид Феррер: «Я на 100% уверен, что Синнер не жульничал, чтобы улучшить результаты. Это была человеческая ошибка, не более того»
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Давид Феррер: «Я на 100% уверен, что Синнер не жульничал, чтобы улучшить результаты. Это была человеческая ошибка, не более того»

Давид Феррер высказался о победе Янника Синнера на US Open.

Перед турниром стало известно, что в марте итальянец дважды сдал положительные допинг-тесты.

«Янник более чем заслуженно победил на US Open. Считаю, что допинговые дела каждого игрока нужно рассматривать отдельно и не сравнивать с другими. В случае с Янником все было изучено. Они сразу разобрались, в чем была причина, и вообще было обнаружено что-то минимальное. 

Я на 100% уверен, что Синнер не жульничал, чтобы улучшить результаты. Это была человеческая ошибка, не более того.

Считаю, что Янник заслужил победу в Нью-Йорке, он был лучше всех. И к нему не применили санкции не просто так. Дело было изучено, и, на мой взгляд, решение верное.

[ITIA] нужно продолжать совершенствоваться в вопросах антидопинга и составить четкие правила».

Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем

7 важных вопросов по допинг-делу Янника Синнера

«Хватит держать нас за дураков». Реакция тенниса на допинг-провал Синнера

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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: as.com
logoДавид Феррер
logoUS Open
logoATP
logoЯнник Синнер
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