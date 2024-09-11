Давид Феррер: «Я на 100% уверен, что Синнер не жульничал, чтобы улучшить результаты. Это была человеческая ошибка, не более того»
Перед турниром стало известно, что в марте итальянец дважды сдал положительные допинг-тесты.
«Янник более чем заслуженно победил на US Open. Считаю, что допинговые дела каждого игрока нужно рассматривать отдельно и не сравнивать с другими. В случае с Янником все было изучено. Они сразу разобрались, в чем была причина, и вообще было обнаружено что-то минимальное.
Я на 100% уверен, что Синнер не жульничал, чтобы улучшить результаты. Это была человеческая ошибка, не более того.
Считаю, что Янник заслужил победу в Нью-Йорке, он был лучше всех. И к нему не применили санкции не просто так. Дело было изучено, и, на мой взгляд, решение верное.
[ITIA] нужно продолжать совершенствоваться в вопросах антидопинга и составить четкие правила».
Вы спрашиваете, в чем разница между делами Валиевой и Синнера. Объясняем
7 важных вопросов по допинг-делу Янника Синнера
«Хватит держать нас за дураков». Реакция тенниса на допинг-провал Синнера
Синнера дважды поймали на стероидах – но не забанили. Почему?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий