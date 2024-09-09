Синнер о влиянии допинг-скандала:  «Я иначе вел себя и выходил на корт. Те, кто знает меня, понимали, что что-то не так»

Янник Синнер рассказал, как на него повлиял допинг-скандал.

Итальянец выиграл US Open, второй «Большой шлем» в сезоне и карьере.

– Насколько на вас давила вся ситуация [с допингом]?

– Тяжело описать все. Команда и те, кто меня знает, в курсе, через что я проходил последние месяцы. Это все длилось не неделю перед US Open, а месяцы.

В такие моменты я всегда стараюсь отдалиться от людей, понять, что случилось и попытаться это принять. А когда начинается работа, то стараюсь ей наслаждаться.

Конечно, это трудно в определенные моменты. Я иначе вел себя и выходил на корт. Те, кто знает меня, понимали, что что-то не так. Но по ходу турнира я снова начал чувствовать себя так, как обычно чувствую в человеческом плане. И результат был не так важен. Но этот турнир, конечно, немного помог. И сейчас здорово, что у меня есть немного времени, чтобы перезагрузиться перед Китаем.

– Что значит для вас этот титул, учитывая реакцию теннисного мира?

– Не знаю. Вам надо спросить других игроков. Не знаю, в целом их реакция была вполне положительной, даже когда все стало известно. Конечно, были некоторые другие мнения, но так везде, не только в теннисе. Такое случается в других видах спорта, на других работах. Я имею в виду, что с этим ничего не поделать.

Поэтому я и сказал, что есть люди рядом, которые знают, что случилось и через что мы с командой прошли. Потому что это не только обо мне, но и обо всей ситуации. И все. Я могу говорить только с точки зрения себя и команды, и мы гордимся этим достижением.

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