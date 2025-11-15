Хенмэн о преимуществе Де Минаура над Синнером перед 1/2 финала итогового: «Он лучше двигается по корту, но и Янник в этом крайне хорош»
Хенмэн прокомментировал предстоящий матч между Синнером и Де Минауром.
Тим Хенмэн рассказал, какой план он бы предложил Алексу де Минауру на матч против Янника Синнера. Сегодня они встретятся в полуфинале итогового турнира в Турине.
«Это сложно. Когда разбираешь их игру, то понимаешь, что Алекс использует все, что у него есть.
Синнер лучше подает, у него сильнее форхенд и бэкхенд, он бьет по мячу мощнее и агрессивнее. Наверное, Де Минаур лучше двигается по корту, но и Синнер в этом крайне хорош.
Это может быть очень, очень сложный день», – рассказал экс-четвертая ракетка мира Sky Sports
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: The Tennis Gazette
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости