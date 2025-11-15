Хенмэн о преимуществе Де Минаура над Синнером перед 1/2 финала итогового: «Он лучше двигается по корту, но и Янник в этом крайне хорош»

Хенмэн прокомментировал предстоящий матч между Синнером и Де Минауром.

Тим Хенмэн рассказал, какой план он бы предложил Алексу де Минауру на матч против Янника Синнера. Сегодня они встретятся в полуфинале итогового турнира в Турине.

«Это сложно. Когда разбираешь их игру, то понимаешь, что Алекс использует все, что у него есть.

Синнер лучше подает, у него сильнее форхенд и бэкхенд, он бьет по мячу мощнее и агрессивнее. Наверное, Де Минаур лучше двигается по корту, но и Синнер в этом крайне хорош.

Это может быть очень, очень сложный день», – рассказал экс-четвертая ракетка мира Sky Sports