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Кейхилл – Синнеру о победе на US Open: «Ты справился со всем на классе»

Даррен Кейхилл поздравил Янника Синнера с победой на US Open.

«Шлем №2 💚🤍❤️.

Ты справился со всем на классе, изящно, честно и продемонстрировал настоящий боевой дух. Поздравляю, Янник 👏.

Спасибо, US Open 🙏», – написал тренер Синнера.

Янник Синнер взял US Open! Что принесло ему второй «Шлем» в сезоне?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Кейхилла
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