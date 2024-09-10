Кейхилл – Синнеру о победе на US Open: «Ты справился со всем на классе»
Даррен Кейхилл поздравил Янника Синнера с победой на US Open.
«Шлем №2 💚🤍❤️.
Ты справился со всем на классе, изящно, честно и продемонстрировал настоящий боевой дух. Поздравляю, Янник 👏.
Спасибо, US Open 🙏», – написал тренер Синнера.
Янник Синнер взял US Open! Что принесло ему второй «Шлем» в сезоне?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Кейхилла
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