Шамиль Тарпищев: «Мне жаль Рублева, потому что исходя из того, как складывался US Open, он мог быть и в финале»

Шамиль Тарпищев высказался о выступлении Андрея Рублева на US Open.

Россиянин дошел до четвертого круга, где уступил Григору Димитрову (3:6, 6:7(3), 6:1, 6:3, 3:6).

«Мне жаль Рублева, потому что исходя из того, как складывался турнир, он мог быть и в финале. С точки зрения качества игры Андрей действует достаточно неплохо. Но методологически ему надо чуть-чуть кое-что изменить, он играет практически на фоне перетренированности. И получается так, что эмоции, бьющие у него через край, это вопрос нервной системы, или скорее даже утомления нервной системы. Но он этого не чувствует, не чувствует меру усталости, когда уже переиграл и надо сделать паузу. Он в это время хочет продолжать тренироваться, а его надо вовремя остановить.

Я помню, что когда он очень удачно играл на Кубке Дэвиса, то его в тренировочном процессе все время надо было останавливать. У нас такой же спортсменкой была Елена Бовина, которая не чувствовала меру усталости и могла тренироваться круглосуточно. Надо отдать Андрею должное в том, что, несмотря на такое свое состояние, он будет пахать, играть и биться. С позиции роста он уже созрел для того, чтобы проскакивать этот четвертьфинал, который никак не может пройти. И ему сейчас надо просто методологически немного поменять акценты в тренировочном процессе», – цитирует Тарпищева РИА Новости.

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