Рублев упустил жирнейший шанс на полуфинал «Шлема». 6 быстрых мыслей

Андрей Рублев на US Open имел один из лучших шансов все же выйти в полуфинал турнира «Большого шлема» за всю карьеру. Потому что впервые с US Open-2022 ему было гарантировано, что в 1/4 не придется играть с кем-то из супертопов – маячивший на этой стадии Новак Джокович вылетел еще в третьем круге .

Да и вообще из предыдущих 10 попыток он на этой стадии только дважды играл с кем-то не из топ-10. В Нью-Йорке такое могло случиться третий раз.

Но Рублев до четвертьфинала даже не дошел. В 1/8 финала он в пяти сетах проиграл девятой ракетке мира Григору Димитрову – 3:6, 6:7(3), 6:1, 6:3, 3:6. Соперник, конечно, сильный, но для Рублева проходимый. И шансы уже по ходу матча были – причем много.

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1. Первые два сета – классическая история Рублева в важных матчах на турнирах «Большого шлема».

Первую партию он отдал, потому что провалил ровно один гейм на подаче – при счете 1:2 допустил две двойных подряд и две ошибки с игры.

Вообще форхенд у Рублева плохо работал весь тот сет, но Димитров тоже не блистал – наколотил 13 ошибок слева, подвисал почти в каждом гейме на подаче. Показывали статистику, что средняя продолжительность геймов на подаче Рублева – полторы минуты, на подаче Димитрова – шесть. Вот только болгарин за эти шесть минут свое удерживал.

2. Во втором сете Димитров подарил Рублеву брейк при счете 4:3 – сделал три двойных в гейме. Дальше Андрей подавал на сет и вел 30:0. Но при этом счете он отказывался бить в пустой корт, ошибался с резаных ударов соперника – и преимущество отдал.

Дело дошло до тай-брейка. Там Рублев вел 3:1 после двойной ошибки болгарина. Но потом Димитров включил форхенд – и отыграл мини-брейк. А при счете 3:4 Рублев дал две ошибки подряд – сорвал форхенд и напортачил на сетке.

Сет уплыл. Рублев полетел 0:2 по партиям из-за серии микропровалов.

3. Было интересно наблюдать за тем, как Рублев держится психологически. Срываться на себя он начал довольно рано – уже при счете 1:4 в первом сете пришлось брать медицинский перерыв, потому что он рассек ладонь, когда колотил себя ракеткой.

После ошибок на тай-брейке Андрей дал себе пощечину.

Но у него не было масштабных срывов, к которым мы уже привыкли в напряженные моменты на «Больших шлемах». Надо признать – определенный рост заметен.

4. А когда Рублев начал переворачивать матч, казалось, что он вообще ментальный гигант. Потому что в третьем и четвертом сетах он играл прекрасно – и бился прекрасно.

Он поднял процент первой подачи, почистил игру (и стал забивать навылет больше, чем ошибаться), лучше справлялся с рваным ритмом Димитрова (который тот задавал при помощи резаного удара слева, внезапных всплесков справа, рывков к сетке) и в целом контролировал игру.

В плане борьбы нужно отметить четвертый сет, когда Рублев сначала отыграл тройной брейк-пойнт при счете 1:1, потом удержал тяжелый гейм при 2:2 (Димитров там упустил пару полушансов), а потом сразу же сделал брейк. И дотащил его до конца сета.

Казалось, что и в этом плане динамика изменилась – уже Димитров сердился после ошибок.

5. Но в пятом сете, когда появился реальный шанс, что Рублев выиграет, рисунок игры снова поменялся.

Андрей, конечно, ошибался не так много, как в первых двух партиях, но ощутимо больше, чем в третьей и четвертой. Там он сделал по 7 невынужденных, в пятом сете – 12.

Но куда важнее, что игра уже не полностью зависела от Рублева. Димитров резво добавил в агрессии, встал ближе к задней линии. И в середине сета большее количество ошибок Рублева и всплеск активности Григора привели к тому, что:

● Димитров сделал брейк;

● Рублев упустил двойной брейк-пойнт при счете 2:4. Тут стоит посмотреть поподробнее. Потому что Андрей сначала не принял первую подачу, потом вторую, а потом ошибся с короткого мяча после авантюрного рывка Григора к сетке. Удар там был не самый элементарный, потому что мяч уже опустился ниже троса и был довольно близко к сетке. Но от игрока класса Рублева ждешь, что он попадет.

Потом Димитров закрыл гейм эйсом. А спустя два гейма под ноль подал на победу.

6. То есть, с одной стороны, у Рублева почти не было прямо резких и яростных провалов – ни игровых, ни психологических.

С другой стороны, серия микропровалов не позволила ему победить соперника, который уже проседал физически. Сам Димитров четко сказал после матча, что выиграл за счет опыта и поддержки трибун. Но ключевым, как кажется, все же был опыт.

Рублев тоже опытный. Но у него опыт больших матчей на «Больших шлемах» очень травматичный. И последние год-два этот опыт ему все активнее и активнее мешает.

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Теперь Димитров вышел в четвертьфинал «Большого шлема» второй раз в сезоне (такого не было с 2014-го), а на US Open сделал это впервые с 2019-го.

Там он сыграет с Алексеем Попыриным или Фрэнсисом Тиафу.

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Фото: Gettyimages.ru /Jamie Squire, Matthew Stockman