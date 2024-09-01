Димитров впервые с 2019-го вышел в четвертьфинал US Open
Григор Димитров обыграл Андрея Рублева в четвертом круге US Open – 3:6, 6:7(3), 6:1, 6:3,
Рублев не подал на второй сет, ведя 5:3, 30:0.
Для Димитрова это 450-я победа в карьере и 300-я на харде.
Болгарин второй раз вышел в четвертьфинал US Open (также в 2019-м). Он добрался до этой стадии турниров «Большого шлема» второй раз в сезоне (также на «Ролан Гаррос»). В прошлый раз два четвертьфинала ТБШ в один сезон у него было в 2014-м (Australian Open и «Уимблдон»).
В целом он вышел в четвертьфинал «Большого шлема» восьмой раз в карьере.
Теперь он поборется с Фрэнсисом Тиафу или Алексеем Попыриным.
Опубликовала: Любовь Энина
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