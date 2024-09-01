Рублев порезался, ударив рукой по струнам ракетки
Андрей Рублев взял медицинский перерыв в четвертом круге US Open против Григора Димитрова.
Рублев ударил по струнам ракетки и порезался. При счете 1:4 в первом сете к Рублеву вышел физио, чтобы обработать руку.
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Опубликовала: Любовь Энина
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