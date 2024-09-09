Янник Синнер: «На этом US Open я понял, насколько в спорте важна психологическая составляющая»
В финале он обыграл Тэйлора Фрица (6:3, 6:4, 7:5) и стал двукратным чемпионом турниров «Большого шлема».
– Перед турниром вы сказали, что у вас низкие ожидания от турнира. Как вам удалось добиться такого результата?
– Мне кажется, я неплохо выступил (смеется). Нет, мы просто живем день за днем, стараемся как следует тренироваться, даже в дни отдыха. Я верил в себя, а это главное. Я понял, в особенности на этом турнире, насколько в нашем и, наверное, в любом виде спорта важна психологическая составляющая. Я очень рад и горд разделить этот момент с командой. Я знаю, что многие смотрят из дома, но я хотел бы поблагодарить всех на этой потрясающей арене за искренность. Мне было очень приятно.
– Вы первая ракетка мира с большим отрывом (с понедельника – больше 4000 от №2 Александра Зверева – Sports). В этом году вы выиграли два «Больших шлема». У вас был очень успешный год. Как бы вы его описали?
– Невероятный год. В этом сезоне у меня столько важных побед, все началось в Австралии, я так хорошо там выступил, что это надолго вселило в меня уверенность. Но работа никогда не прекращается. Я знаю, что мне, как мы сегодня увидели, по-прежнему есть куда расти. Но нужно гордиться тем, что у тебя есть, а для остального нужно смело идти вперед и выкладываться. С нетерпением жду дальнейшей работы.
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