Янник Синнер: «На этом US Open я понял, насколько в спорте важна психологическая составляющая»

Янник Синнер прокомментировал победу на US Open

В финале он обыграл Тэйлора Фрица (6:3, 6:4, 7:5) и стал двукратным чемпионом турниров «Большого шлема».

– Перед турниром вы сказали, что у вас низкие ожидания от турнира. Как вам удалось добиться такого результата?

– Мне кажется, я неплохо выступил (смеется) . Нет, мы просто живем день за днем, стараемся как следует тренироваться, даже в дни отдыха. Я верил в себя, а это главное. Я понял, в особенности на этом турнире, насколько в нашем и, наверное, в любом виде спорта важна психологическая составляющая. Я очень рад и горд разделить этот момент с командой. Я знаю, что многие смотрят из дома, но я хотел бы поблагодарить всех на этой потрясающей арене за искренность. Мне было очень приятно.

– Вы первая ракетка мира с большим отрывом (с понедельника – больше 4000 от №2 Александра Зверева – Sports). В этом году вы выиграли два «Больших шлема». У вас был очень успешный год. Как бы вы его описали?

– Невероятный год. В этом сезоне у меня столько важных побед, все началось в Австралии, я так хорошо там выступил, что это надолго вселило в меня уверенность. Но работа никогда не прекращается. Я знаю, что мне, как мы сегодня увидели, по-прежнему есть куда расти. Но нужно гордиться тем, что у тебя есть, а для остального нужно смело идти вперед и выкладываться. С нетерпением жду дальнейшей работы.