Вероника Кудерметова: «Готова была сделать паузу в карьере – в начале 2025-го поставила себе дедлайн в 6 месяцев»

Кудерметова: готова была сделать паузу в карьере в 2025-м.

Вероника Кудерметова рассказала, что готова была приостановить карьеру в этом году.

Напомним, в 2025-м россиянка выиграла «Уимблдон» и итоговый турнир в паре с Элизой Мертенс.

«2023-й и 2024-й были очень тяжелыми в плане эмоций, травм. Так что в начале года я себе поставила дедлайн в шесть месяцев. Если этот срок пройдет, а мне будет все также тяжело, я готова была сделать паузу в карьере… Взяла бы передышку, настроилась и с новыми силами начала заново.

Последние два сезона у меня было много неудач, и я думала посмотреть на жизнь, на теннис по-другому и дальше пойти. Но судьба решила по-своему. Дедлайн заканчивался как раз после «Уимблдона». После того, как нам удалось взять трофей, я уже думала только о продолжении карьеры.

В целом я провела этот сезон более спокойно, более позитивно. Я просто посмотрела на теннис с другой стороны и результаты не заставили себя ждать. Как будто свежим ветерком подуло», – сказала россиянка в интервью Бизнес Online.