Маррей – Федереру на фото с пиццей: «Ты совсем распустился»
Роджер Федерер выложил в инстаграм пост-карусель из Нью-Йорка, куда он приехал на US Open.
На одном из фото он позирует с пиццей, и на это отреагировал Энди Маррей: «Вау, ты совсем распустился на пенсии. Какой позор😔».
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Маррея
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