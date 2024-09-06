Маррей – Федереру на фото с пиццей: «Ты совсем распустился»

Роджер Федерер выложил в инстаграм пост-карусель из Нью-Йорка, куда он приехал на US Open .

На одном из фото он позирует с пиццей, и на это отреагировал Энди Маррей : «Вау, ты совсем распустился на пенсии. Какой позор😔».

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