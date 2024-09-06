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Шнайдер о выступлении на US Open: «Провела три хороших матча. Считаю, что и против Пегулы выглядела хорошо»

Диана Шнайдер подвела итоги выступления на US Open

В четвертом круге россиянка уступила будущей финалистке Джессике Пегуле.

– Очень довольна своим выступлением. Первый US Open в основной сетке, еще и сеяная – немножко больше давления и нервов было, что этот статус обязывает куда-то пройти. Провела три хороших матча. Считаю, что и против Пегулы выглядела хорошо. Просто она сейчас действительно смотрится очень сильно, у нее белая полоса. Человек за последнее время выиграл тысячник, сыграл в финале еще одного [в Цинциннати] и уже дошел до полуфинала турнира «Большого шлема» (уже дошла до финала – Спортс’‘). Мне некомфортно против нее в быстром темпе. Она играет близко к корту: таких в туре немного, и тут нужен опыт.

– Когда побеждали Сару Эррани, был ли для вас это реванш за финал Олимпиады?

– Нет. Не смешиваю одиночку и пару. Я взяла реванш за Олимпиаду, когда мы в Цинциннати их обыграли [в паре с Линдой Носковой]. Вот тогда порадовалась именно поэтому поводу!

– На US Open выговорили, что Штатам очень благодарны и воспринимаете их как второй дом.

– Да, мне комфортно там играть, потому что год провела в этой стране, живя одна. Я чувствую много поддержки от этих людей. Прекрасно помню, сколько народу следит за университетским теннисом, приходят, болеют. Это же здорово! – сказала Шнайдер в интервью «Спорт-Экспрессу».

Чего Диане Шнайдер не хватает для побед над теннисной элитой?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Спорт-Экспресс»
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