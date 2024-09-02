Чего Диане Шнайдер не хватает для побед над теннисной элитой?

Диана Шнайдер провела лучший «Большой шлем» в карьере и вплотную приблизилась к топ-15 рейтинга. Но в четвертом круге US Open 20-летнюю россиянку остановила шестая ракетка мира Джессика Пегула – 4:6, 2:6.

Это был шестой матч Дианы против соперниц из топ-10, и она потерпела пятое поражение. А единственную победу одержала в этом году над разобранной после Олимпиады Коко Гауфф.

Чего Шнайдер пока не хватает против топов в хорошей форме?

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1. Диана чувствует себя максимально комфортно и действует максимально разрушительно, когда у нее есть возможность давить на соперниц мощью и диспетчерить розыгрыши с центра корта. Тогда она показывает красивый и размашистый теннис.

Но с Пегулой такое реже проходило – по ряду причин.

2. У американки есть инструменты для нейтрализации. Она способна выдерживать темп Шнайдер за счет движения.

Она умеет агрессивно отвечать из углов – поэтому у Шнайдер могли возникнуть проблемы, даже когда она выбивала американку с корта размашистым ударом под косым углом.

Даже если Пегула не находила остроту из оборонительных позиций, она хотя бы находила глубину – и это часто сбивало ритм Шнайдер, не давало продолжить давление.

А если Диана не додавливала, Пегула делала размен нейтральным, либо вообще перехватывала инициативу.

3. Очень эффективны для американки были так называемые пустые удары – без особой скорости. Особенно под бэкхенд – потому что Шнайдер очень много ошибалась, когда пыталась с таких пустых мячей обострять.

4. Пегула для Шнайдер была опасна, конечно, не только из обороны. Американка в целом в мощи ничем Диане не уступает. И в атаке она была более эффективна – забила на 8 виннерсов больше (22 против 14), меньше ошибалась (23 невынужденных против 27), очень часто обостряла форхендами по линии.

5. Очень большую роль в этом матче сыграло то, что Шнайдер все же тяжеловато играть в движении. Она как будто теряет равновесие – и вместе с ним контроль над мячом.

Вообще движение – это главное, над чем сейчас нужно работать россиянке. Чтобы не только раздавать тумаки, но и держать удар.

6. Другая важная область – подача. Когда Шнайдер стремилась подавать первым мячом максимально агрессивно, она редко его попадала – и давала Пегуле шанс надавить на вторую подачу.

Когда во втором сете Диана чуть сбавила в агрессии подачи, чтобы поднять процент попадания, ситуация повторилась – только Пегула могла давить уже с первого мяча.

Поэтому Шнайдер нужно найти этот баланс между агрессией и стабильностью. И еще кажется, что она не до конца использует свою леворукость – не выжимает максимум из неудобных для соперниц вращений и направлений. Как это делала, например, Петра Квитова.

7. Еще один показатель разницы в классе между Шнайдер и Пегулой – игра в клатче, в напряженные моменты.

Например, в конце первого сета Диана летела 2:5, расслабилась, заиграла мощнее и стабильнее – и сделала 4:5. А потом и добралась до двух брейк-пойнтов. Первый Пегула отыграла острой подачей и классным форхендом, второй – контратакой из угла, о которой мы говорили раньше.

И потом оформила сет.

Вот такой цепкости Шнайдер пока тоже не хватает.

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В целом для Дианы это был отличный US Open, и в матче с Пегулой у нее были шансы. А еще она наглядно увидела, над чем еще нужно работать.

Джессика, в свою очередь, седьмой раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Дальше она не проходила никогда (привет, Андрей Рублев). Теперь американка сыграет с победительницей матча между Игой Швентек и Людмилой Самсоновой.

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Фото: Gettyimages /Al Bello, Jamie Squire