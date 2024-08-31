Шнайдер о поддержке зрителей: «Я чувствую, что США для меня – второй дом»

Диана Шнайдер рассказала, что чувствует после выхода в четвертый круг US Open

Россиянка победила Сару Эррани – 6:2, 6:2. Она впервые сыграет на второй неделе «Большого шлема».

– Если честно, то у меня сейчас нет слов. Матч был отличным, я очень собой горжусь, тем, как старалась сегодня и в течение всего года. Первый выход в четвертый круг здесь, в Америке, ощущается очень по-особенному.

Я очень рада [прогрессу]. Я очень горжусь собой. Все не случилось в один момент, в один месяц. Некоторые периоды были очень тяжелыми, но я рада, что у меня получилось с ними справиться и найти путь. Спасибо теми, кто поддерживает меня вне зависимости от всего.

– В ваших боксах были люди с символикой университета, в котором вы здесь учились. Чувствуете ли вы, что во время американской серии точно будут люди, которые будут за вас болеть?

– Да, определенно. Я чувствую, что США для меня – второй дом. Я очень рада этой поддержке, она придает мне очень много сил на игру здесь.

Шнайдер рвется все выше и выше – впервые вышла в 1/8 «Шлема». Она способна быть неудержимой