Шнайдер рвется все выше и выше – впервые вышла в 1/8 «Шлема». Она способна быть неудержимой

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С конца июня Диана Шнайдер провела 26 матчей и выиграла 22. Из конца топ-50 россиянка поднялась в топ-20. А на US Open она впервые вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема», разгромив Сару Эррани – 6:2, 6:2.

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Матч с Эррани трудно считать показательным для того, как развивается игра Шнайдер. Диана просто бьет в полтора-два раза сильнее 37-летней итальянки. У Эррани нет ни тяжести удара, ни движения, чтобы создавать россиянке проблемы.

Если совсем откровенно, со стороны этот матч выглядел как тренировка с небольшим сопротивлением. Эррани просто накидывала мячи – например, подачи со скоростью 120 км/ч, – а Шнайдер с них забивала.

Конечно, когда россиянка переставала попадать, у нее возникли проблемы – а такие отрезки были. Но в целом с задачей она справлялась прекрасно – наколотила 29 виннерсов при 20 невынужденных ошибках. И тотально доминировала на корте.

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Прорыв Шнайдер по времени совпал с началом ее работы с тренером и бывшим теннисистом Игорем Андреевым. По ходу US Open россиянка рассказала, что Андреев очень помогает ей психологически:

«Игорь появился в нужное время. Мы много работали над моими негативными мыслями на корте. У него очень много опыта с точки зрения игры, так что он хорошо понимает, что я чувствую на корте. Он советует то, что мне помогает.

У меня появляются негативные мысли, когда я ошибаюсь. Мы все люди, а не роботы, но иногда мне тяжело принять, что ошибки – это нормально, что просто надо продолжать. Игорь учит меня, что благодаря ним я могу стать лучше, и что важно быть сконцентрированной на протяжении всего матча и сражаться за каждое очко».

Над игровыми деталями она тоже много работают – в первую очередь над подачей и выбором ударов.

Еще почти все специалисты соглашаются, что Шнайдер нужно работать над физической подготовкой и движением – и если она прибавит в движении, то вообще станет максимально неудержима.

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Дальше Шнайдер сыграет с шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой – которая остановила ее в полуфинале тысячника в Канаде.

И это будет настоящая проверка.

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Фото: East News /