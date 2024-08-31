Шнайдер впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема»
Диана Шнайдер в третьем круге US Open победила Сару Эррани – 6:2, 6:2.
Россиянка впервые вышла во вторую неделю на турнире «Большом шлеме», ранее ее лучшим результатом на был третий круг «Уимблдона» в этом году. До этого сезона Шнайдер ни разу не играла в основной сетке US Open.
В следующем круге россиянка встретится с шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой. Они встречались один раз две недели назад на «тысячнике» в Торонто – американка выиграла со счетом 6:4, 6:3.
Опубликовано: Алёна Майорова
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