Шнайдер впервые вышла во вторую неделю «Большого шлема»

Диана Шнайдер в третьем круге US Open победила Сару Эррани – 6:2, 6:2.

Россиянка впервые вышла во вторую неделю на турнире «Большом шлеме», ранее ее лучшим результатом на был третий круг «Уимблдона» в этом году. До этого сезона Шнайдер ни разу не играла в основной сетке US Open.

В следующем круге россиянка встретится с шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой. Они встречались один раз две недели назад на «тысячнике» в Торонто – американка выиграла со счетом 6:4, 6:3.