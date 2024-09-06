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Первый тренер Тиафу: «Фрэнсис был очень бедным. Его мать работала сиделкой, а отец – завхозом теннисного клуба»

Тренер Михаил Кузнецов рассказал, каким Фрэнсис Тиафу был в детстве

Он тренировал американца, когда тот был ребенком.

«Впервые я увидел Фрэнсиса 23 октября 2006 года – в свой первый день в качестве тренера в Центре юных чемпионов в Колледж-Парке. Ему было восемь лет. У него никогда не было тренера, никто им не интересовался. Он умел держать ракетку, но использовал только бэкхенд, а справа бил в забор. Во-первых, он правда был очень бедным. Его родители – иммигранты из Сьерра-Леоне – были разлучены [из-за гражданской войны]. Его мать Альфина работала сиделкой, а отец Констан – завхозом теннисного клуба.

Поскольку мать часто работала в ночные смены, а отца не было дома, Фрэнсис и его брат-близнец Франклин часто ночевали в клубе: на складе или в раздевалке, на массажном столе. У Фрэнсиса на обед был только рис, а на курицу не хватало. С этого все и начиналось – он захотел рис с курицей. А потом – хороший стейк. Но для этого нужно было выигрывать турниры. Так наши пути пересеклись: он хотел стать профессионалом, а я – его тренировать. Мы оба очень много работали семь дней в неделю на протяжении почти 10 лет.

Когда я начал тренировать Фрэнсиса, его отец сказал мне: «Делай с ним что хочешь». Поскольку у его родителей не было ни денег, ни машины, на турниры его возила моя бывшая жена. Мы его кормили, обували, платили регистрационные взносы, а потом нашли спонсора. Он часто бывал у нас дома. Мы были для него как вторые родители. Поначалу его мама и слышать не хотела о теннисе. Перед каждым турниром она говорила: «Нет, пусть сначала домашнее здание». Я отвечал: «Но мэм, нам нужно успеть на самолет...» И она продолжала: «Нет, он приехал в Штаты учиться, а не играть в теннис».

Даже когда он стал №1 по юниорам, она хотела, чтобы он пошел в колледж, а не становился профессионалом. Я тогда ей сказал: «Если он поступит в колледж, потом ему придется работать в общепите, а если станет теннисистом, то будет миллионером». Теперь, когда он купил четыре дома, она рада, что я настоял (улыбается).

Когда Фрэнсис вошел в топ-10 [в июне 2023-го], она написала мне: «Спасибо за все, желаю всего наилучшего».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: lequipe.fr
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