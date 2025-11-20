Федерер о соперничестве с Джоковичем и Надалем: «Сегодня я смотрю на все иначе. Забавно, что кто-то мог воспринимать что-то очень лично»

Роджер Федерер: я бы с радостью поговорил о былых временах с Джоковичем и Надалем.

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер высказался о противостоянии с Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем .

Вчера стало известно, что швейцарец войдет в Зал теннисной славы в 2026 году.

– Джокович говорил, что после завершения карьеры он бы очень хотел посидеть с вами и Надалем, выпить и обо всем поговорить. Вы можете это представить?

– Конечно. Такие соперничества создают сильную связь между людьми. Сегодня я смотрю на все совсем иначе. Новак этого пока не ощущает, Рафа понемногу приходит к этому состоянию.

Пока продолжаешь играть, невозможно воспринимать все так, как я сейчас. Со временем все меньше смотришь на себя как на отдельного игрока и больше видишь общую картину. Забавно, что кто-то мог воспринимать что-то слишком лично – а ты этого даже не помнишь. Так что да, я бы с удовольствием посидел с ними и поговорил о былых временах.

