Тиафу об Арене Артура Эша: «Я всегда мечтал играть на этом корте. Тут я лучшая версия себя»

Фрэнсис Тиафу рассказал, почему ему нравится играть на Арене Артура Эша

Американец третий год подряд вышел в четвертьфинал US Open.

«Я всегда мечтал играть на этом корте. В детстве стучал мячом в стену и хотел попасть на этот корт. Я видел, как сестры Уильямс выигрывают здесь титулы. Миллион раз видел победы Роджера. И думал: «Я туда хочу».

Это легендарный корт. Он назван в честь Артура Эша. И я хотел быть к этому причастным. Тут я лучшая версия себя».