Тиафу об Арене Артура Эша: «Я всегда мечтал играть на этом корте. Тут я лучшая версия себя»
Фрэнсис Тиафу рассказал, почему ему нравится играть на Арене Артура Эша
Американец третий год подряд вышел в четвертьфинал US Open.
«Я всегда мечтал играть на этом корте. В детстве стучал мячом в стену и хотел попасть на этот корт. Я видел, как сестры Уильямс выигрывают здесь титулы. Миллион раз видел победы Роджера. И думал: «Я туда хочу».
Это легендарный корт. Он назван в честь Артура Эша. И я хотел быть к этому причастным. Тут я лучшая версия себя».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
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