Тиафу о Федерере на его матче: «Круто, что он пришел, а увидеть Кевина Харта вообще офигенно»

Фрэнсис Тиафу прокомментировал то, что его матч смотрел Роджера Федерера

Вчера американец прошел в четвертьфинале US Open Григора Димитрова – 6:3, 6:7(5), 6:3, 4:1, отказ.

«В костюме он выглядит так же, как когда играл. Ни капли пота, футболки идеально отглажены. Да как так, чувак? И прическа идеальна.

Это было забавно. Я постоянно его за это подкалываю. Но что за человек. Какая легенда. Так здорово, что он просто наслаждается жизнью и занимается своими делами. Просто приходит куда захочет. И везде ему рады. Невероятно, куда бы он ни пришел. Он настоящая легенда.

Круто, что он пришел, а увидеть Кевина Харта (актер и комик – Sports) вообще офигенно».