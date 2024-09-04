Тиафу второй раз вышел в полуфинал US Open
Фрэнсис Тиафу стал полуфиналистом US Open.
Григор Димитров не смог доиграть четвертьфинал и снялся, уступая 3:6, 7:6, 3:6, 1:4.
Тиафу повторил лучший результат на турнирах «Большого шлема». Он уже был в полуфинале на US Open-2022 и тогда проиграл будущему чемпиону Карлосу Алькарасу.
Теперь Тиафу поборется с Тэйлором Фрицем. Два американца встретятся в полуфинале ТБШ впервые с 2005 года. Тогда на US Open друг с другом сыграли Андре Агасси и Робби Джинепри.
Кроме того, американец выйдет в финал мужского ТБШ впервые с «Уимблдона»-2009. На US Open это произойдет впервые с 2006-го. В обоих матчах Энди Роддик уступил Роджеру Федереру.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @josemorgado
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости