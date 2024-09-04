Тиафу второй раз вышел в полуфинал US Open

Фрэнсис Тиафу стал полуфиналистом US Open.

Григор Димитров не смог доиграть четвертьфинал и снялся, уступая 3:6, 7:6, 3:6, 1:4.

Тиафу повторил лучший результат на турнирах «Большого шлема». Он уже был в полуфинале на US Open-2022 и тогда проиграл будущему чемпиону Карлосу Алькарасу .

Теперь Тиафу поборется с Тэйлором Фрицем . Два американца встретятся в полуфинале ТБШ впервые с 2005 года. Тогда на US Open друг с другом сыграли Андре Агасси и Робби Джинепри.

Кроме того, американец выйдет в финал мужского ТБШ впервые с «Уимблдона »-2009. На US Open это произойдет впервые с 2006-го. В обоих матчах Энди Роддик уступил Роджеру Федереру .