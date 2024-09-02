Тиафу о разговоре с Сереной: «Так смешно, что она спрашивает, а я нервничаю перед ответом»

Тиафу рассказал о разговоре с Сереной Уильямс перед матчем 4-го круга US Open

«Сумасшедше видеть, что она не играет. Это до сих пор дико.

Она захотела найти меня и поговорить перед матчем, сказала, что всегда меня поддерживает, что бы ни случилось. Она сказала: «Так здорово видеть, что теперь, когда я закончила, есть темнокожий парень, который хорошо играет, и это ты». Это очень громкие слова, я обалдел. Черт, так здорово, что она так считает.

Она просто сказала, что желает мне всего наилучшего, поспрашивала меня перед – как я себя чувствую, как состояние? Так смешно, что она спрашивает, а я нервничаю перед ответом. Она не из тех, кому будешь врать. Я не скажу, о чем мы говорили, но было очень классно, что она захотела со мной поговорить и что я смог. Эти слова были очень сильными. Не думаю, что они были бы настолько же для меня важны, скажи это кто-то другой».

Тиафу вышел в четвертьфинал, где встретится с Григором Димитровым.