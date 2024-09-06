Джессика Пегула: «Если бы в начале года мне сказали, что я выйду в финал US Open, то я бы сильно посмеялась»

Джессика Пегула высказалась о субботнем финале US Open против Арины Соболенко

«Она одна из лучших в мире на харде, если не лучшая. Но и я тоже ничего. В Цинциннати она невероятно подавала, но я все равно чувствовала, что у меня есть шансы. Надеюсь, в субботу она не будет подавать так хорошо. Чуть хуже было бы неплохо (улыбается) .

Думаю, у меня есть игра, которая может вывести ее из зоны комфорта. Нужно играть агрессивно, заставить ее двигаться, умно подавать и поддавливать на приеме. Нужно просто играть в свой теннис, как я это делаю [все две недели]. Искать свои удары, играть агрессивно, но не перебарщивать. Не знаю, надеюсь, у меня получится реализовать этот план».

Также американка поделилась эмоциями от выхода в финал домашнего «Большого шлема». Ранее на «Шлемах» она не проходила дальше 1/4.

«Это что-то невероятное, сбылась моя детская мечта. За этим стоит столько работы. Вы не представляете, как много.

Это значит для меня целый мир. Очень рада выйти в финал, но я приехала сюда за титулом. Хотя если бы в начале года мне сказали, что я буду здесь в финале, то я бы сильно посмеялась. Тогда я об этом вообще не думала.

Так что в итоге я смогла преодолеть все трудности и буду бороться за то, чего хотят абсолютно все игроки, еще и в родной стране, на домашнем «Шлеме». Это правда идеально».