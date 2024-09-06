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Пегула вернется на третью строчку рейтинга

Джессика Пегула вышла в финал US Open.

За счет этого результата американка поднимется с шестой строчки рейтинга на третью. Она повторит лучший рейтинг в карьере.

Выше третьей строчки Пегула не поднимется, даже если выиграет титул.

В финале она встретится с Ариной Соболенко.

Опубликовал: Павел Ниткин
рейтинги
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