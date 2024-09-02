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Циньвэнь Чжэн второй год подряд сыграет в 1/4 финала US Open с Соболенко

Циньвэнь Чжэн победила Донну Векич в четвертом круге US Open – 7:6(2), 4:6, 6:2.

Китаянка второй год подряд вышла в четвертьфинал US Open – в прошлом году она уступила на этой стадии Арине Соболенко (1:6, 4:6).

Это второй выход Чжэн в 1/4 финала «Большого шлема» в сезоне – на Australian Open она проиграла в финале также Соболенко (3:6, 2:6).

Теперь они второй раз поборются за полуфинал US Open. Баланс встреч Чжэн и Соболенко – 2:0 в пользу белоруски.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoUS Open
logoWTA
logoАрина Соболенко
logoЦиньвэнь Чжэн
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