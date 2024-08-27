Циньвэнь Чжэн: «Отец всегда меня учил, что если не работать в молодости, то пропустишь половину жизни»

Циньвэнь Чжэн рассказала, как отец отреагировал на ее победу на Олимпиаде-2024

– Забыл, что вы говорили в Париже. Это было что-то о том, как вы хотите доказать своему отцу, что способны на большой успех. О чем вы говорили с отцом уже после того, как выиграли золото? Он вами гордился или сказал что-то вроде: «Срочно возвращайся к работе»?

– Конечно, он мной гордится, это точно. Знаю, что глубоко внутри он невероятно гордится, но мне это особо не показывает. Он начал говорить: «Сейчас мы предпринимаем следующие шаги, сейчас у нас новый путь. Еще есть мечты, за которые стоит побороться. Продолжай упорно трудиться».

Он с самого детства всегда меня учил, что если не работать в молодости, то пропустишь половину жизни. Потому что когда много трудишься и в то же время получаешь от этого удовольствия, это идет тебе на пользу.

Да, у моего отца всегда был такой характер, он очень трудолюбивый. Он меня многому учит.

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