Циньвэнь Чжэн: «Когда я увиделась с отцом в Китае, он сказал мне новую цель – титул «Большого шлема»

Циньвэнь Чжэн прокомментировала выход в третий круг US Open

Олимпийская чемпионка Игр в Париже обыграла Эрику Андрееву – 6:7(3), 1:6, 2:6.

«Когда я увиделась с отцом в Китае, он сказал мне новую цель – титул «Большого шлема». Это наша мечта с тех пор, как мне исполнилось 10 лет. Ему даже не нужно меня подталкивать, потому что я уже изо всех сил за это сражаюсь. Посмотрим. В теннисе никогда не знаешь, что будет.

Спасибо зрителям, которые меня сегодня поддерживали. Это было удивительно. После того, как я проиграла первый сет, я увидела такую огромную поддержку зрителей, что сказала себе, что продолжу сражаться даже не смотря на то, что сегодня сложный день.

Перед тай-брейком я почти забыла, что счет 6:6. Здесь слишком жарко, но зрители тоже страдали вместе со мной. Еще раз спасибо».