Циньвэнь Чжэн: «Когда я увиделась с отцом в Китае, он сказал мне новую цель – титул «Большого шлема»
Циньвэнь Чжэн прокомментировала выход в третий круг US Open
Олимпийская чемпионка Игр в Париже обыграла Эрику Андрееву – 6:7(3), 1:6, 2:6.
«Когда я увиделась с отцом в Китае, он сказал мне новую цель – титул «Большого шлема». Это наша мечта с тех пор, как мне исполнилось 10 лет. Ему даже не нужно меня подталкивать, потому что я уже изо всех сил за это сражаюсь. Посмотрим. В теннисе никогда не знаешь, что будет.
Спасибо зрителям, которые меня сегодня поддерживали. Это было удивительно. После того, как я проиграла первый сет, я увидела такую огромную поддержку зрителей, что сказала себе, что продолжу сражаться даже не смотря на то, что сегодня сложный день.
Перед тай-брейком я почти забыла, что счет 6:6. Здесь слишком жарко, но зрители тоже страдали вместе со мной. Еще раз спасибо».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
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