Соболенко 10-й раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема»
Арина Соболенко обыграла Элизе Мертенс в четвертом круге US Open – 6:2, 6:4.
Белоруска четвертый раз подряд вышла в четвертьфинал в Нью-Йорке. Последней теннисисткой, которой это удавалось, была Серена Уильямс.
В целом Соболенко 10-й раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Начиная с 2020-го, она лидер тура по этому показателю. На втором месте идет Ига Швентек – у нее восемь четвертьфиналов.
За место в полуфинале белоруска поборется с Циньвэнь Чжэн или Донной Векич.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @OptaAce
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости