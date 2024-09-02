Арина Соболенко обыграла Элизе Мертенс в четвертом круге US Open – 6:2, 6:4.

Белоруска четвертый раз подряд вышла в четвертьфинал в Нью-Йорке. Последней теннисисткой, которой это удавалось, была Серена Уильямс .

В целом Соболенко 10-й раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Начиная с 2020-го, она лидер тура по этому показателю. На втором месте идет Ига Швентек – у нее восемь четвертьфиналов.

За место в полуфинале белоруска поборется с Циньвэнь Чжэн или Донной Векич .