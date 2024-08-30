Циньвэнь Чжэн выиграла 15 из последних 16 матчей

Седьмая ракетка мира Циньвэнь Чжэн обыграла Юле Нимайер в третьем круге US Open – 6:2, 6:1.

Она второй раз вышла во вторую неделю на US Open и четвертый на «Больших шлемах» в целом.

У Чжэн 15 побед в последних 16 матчах (единственное поражение – от Анастасии Павлюченковой в Цинциннати). В июле китаянка выиграла турнир в Палермо, а в августе – Олимпиаду.

Теперь она поборется с Донной Векич, которую победила в олимпийском финале, или с Пейтон Стернс.